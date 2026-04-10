«Аптека 9-1-1» на прифронтових територіях: «У нас немає жодної години без тривоги, але ми працюємо і допомагаємо людям»

У прифронтових містах аптеки стали місцями, де люди шукають не лише медикаменти, а й першу допомогу чи просто слово підтримки. Це нова реальність, у якій працювати доводиться попри постійні ризики.

Щоденні обстріли, дрони над головою та поранені, які заходять до аптеки просто з вулиці — так сьогодні виглядає робота фармацевтів у прифронтових містах України. У Нікополі, який постійно потерпає від атак, фармацевтка Анастасія Руснакова щодня виходить на роботу, попри небезпеку. Вона каже: найважче — це не лише вибухи поруч, а й людський біль, який доводиться бачити щохвилини.

Аптека Анастасії розташована на береговій лінії — в одній із найбільш небезпечних частин міста.

«На роботу ми не ходимо — ми прибігаємо. Дрони постійно полюють на людей, — розповідає вона. — Нещодавно приліт був буквально за 30 метрів від нас. У цей момент до аптеки забігла дівчина з гострою реакцією на стрес, ми допомагали їй прийти до тями».

У місті практично не буває тиші, повітряна тривога тут фактично цілодобова. Особливу небезпеку становлять нові дрони, які важко зафіксувати, тому доводиться весь час дивитися в небо.

Але навіть у таких умовах аптека залишається місцем, куди люди приходять не лише по ліки, а й за розрадою. Багатьом важливо просто виговоритися. Війна розділила і родину самої Анастасії: її батьки живуть у селі, де через обстріли немає ні зв’язку, ні води, а аптеки давно зачинені. Дороги туди прострілюються, тому батьки заборонили доньці приїжджати.

«Перше, що зроблю після перемоги — поїду до них. Мрію, щоб ми знову зібралися разом», — ділиться Анастасія.

Вона прийшла у професію під час пандемії, та каже, що порівняно з війною ті труднощі здаються дрібницею.

«Я жодного дня не пошкодувала про свій вибір. Я щодня допомагаю людям і відчуваю, що потрібна суспільству. Усі ці випробування дуже важкі, але вони роблять нас сильнішими», — каже фармацевтка.

Історія Анастасії яскраво показує: фармація — набагато більше, ніж просто робота з ліками. У містах, які живуть під обстрілами, працівники аптек часто стають першою ланкою медичної допомоги.

Сьогодні «Аптека 9-1-1» вже підписала 75 меморандумів із навчальними закладами, допомагаючи студентам пройти шлях від першої практики до впевненої роботи в аптеці. Важливо, що компанія підтримує і тих, хто вже в строю: близько 700 співробітників зараз підвищують кваліфікацію за фінансової допомоги мережі. Це дозволяє фармацевтам не лише залишатися професіоналами, а й відчувати опору за спиною. Адже історія Анастасії доводить: справжнє покликання фармацевта — не просто надавати допомогу, а давати людям відчуття підтримки та надії навіть у найскладніші часи.