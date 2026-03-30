«Аптека 9-1-1» передала сучасне кардіодіагностичне обладнання дитячій лікарні на Київщині

Завдяки новій системі медики зможуть безперервно реєструвати серцевий ритм і артеріальний тиск протягом 24–48 годин. Це дозволяє виявляти приховані аритмії, епізодичні патологічні стани та інші порушення роботи серця, які складно зафіксувати під час звичайного огляду.

За словами лікарів, обладнання значно покращує можливості діагностики та спостереження за маленькими пацієнтами.

«Для нас ця діагностична система дуже важлива — вона значно покращує діагностику дітей. Допомагає запобігати патологіям, особливо у діток з онкологічними, неврологічними та хронічними захворюваннями. Холтер дозволяє вести безперервний моніторинг роботи серця протягом доби. Я можу бачити зміни на комп’ютері віддалено — навіть вдома. А для дітей він значно зручніший завдяки компактним розмірам», — розповіла дитячий кардіоревматолог Анна Кука.

Передача обладнання стала одним із перших спільних проєктів після підписання меморандуму про співпрацю між «Аптекою 9-1-1» та благодійним фондом «Охматдит — здорове дитинство».

Партнерство спрямоване на реалізацію благодійних та соціально важливих ініціатив у сфері охорони здоров’я, зокрема на підтримку дитячих лікарень та покращення умов лікування дітей в Україні.

«Потреб у дитячих лікарнях сьогодні дуже багато. Саме тому надзвичайно важливо, щоб бізнес долучався до допомоги та підтримував такі ініціативи. Співпраця з „Аптекою 9-1-1“ дозволяє нам швидше закривати нагальні потреби лікарень і допомагати дітям отримувати якісну медичну допомогу», — зазначила голова наглядової ради БФ «Охматдит — здорове дитинство» Соломія Вітвіцька.

Співпраця передбачає розвиток довгострокового партнерства та реалізацію спільних ініціатив для підтримки дитячої медицини.

«Для нашої компанії одним із пріоритетів є допомога найбільш вразливим верствам населення, особливо дітям. Ми нещодавно розпочали співпрацю з благодійним фондом „Охматдит — здорове дитинство“, і це наш перший спільний проєкт. Але планів, як допомогти дітям, у нас уже багато — про них розповімо згодом», — підкреслила директорка корпоративних комунікацій «Аптеки 9-1-1» Валентина Йовенко.

Водночас благодійність уже давно стала частиною корпоративної культури компанії.

Команда «Аптеки 9-1-1» вже третій рік поспіль об’єднується навколо благодійного проєкту «Фармчарівники», щоб подарувати дітям, які зростають без батьків, справжнє відчуття свята.

Цього року спільними зусиллями компанії та її співробітників вдалося підтримати 16 дитячих будинків по всій Україні.

У межах проєкту 300 дітей написали листи до Святого Миколая зі своїми мріями. Працівники компанії стали для них справжніми чарівниками — кожен лист знайшов свого адресата, а кожне бажання було виконане.

Ще 10 дитячих будинків отримали справжнє новорічне свято: для 655 дітей встановили святкові ялинки та придбали теплі речі, необхідні в зимовий період.

Окрім цього, до Міжнародного дня захисту дітей компанія долучилася до ініціативи підтримки сімей, які виховують дітей, позбавлених батьківського піклування. Спільно з Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей при Кабінеті Міністрів України було передано набори для гігієни ротової порожнини для 1000 дітей із 14 областей України.

Ці набори отримали українські родини, які щодня беруть на себе відповідальність за дитячі долі, створюючи для дітей безпечний і турботливий дім.

Реалізуючи подібні ініціативи, «Аптека 9-1-1» послідовно розвиває культуру соціальної відповідальності бізнесу в Україні. Адже своєчасна підтримка лікарень, сучасне медичне обладнання та партнерство з благодійними фондами — це реальний внесок у збереження здоров’я дітей і розвиток системи охорони здоров’я країни.