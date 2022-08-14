Арабський бізнесмен захищає кордони України та тренує українських воїнів

Він навчає, готує та тренує воїнів-побратимів, які невдовзі йтимуть на фронт.

Історію чоловіка розповідає Держприкордонслужба України.

Юрій з позивним Шейх полишив бізнес в одній з розвинених арабських країн заради захисту своєї Держави.

Чоловік народився в Хмельницькій област, а початку 90-х років проходив строкову службу в прикордонних військах на Львівщині. Згодом вступив до прикордонного вишу.

Після закінчення закладу Шейх служив у різних підрозділахзагалом займався забезпеченням навчального процесу військовослужбовців.

Згодом прикордонник вирішив звільнитися з лав Держприкордронслужби. Він переїхав з родиною до однієї з країн ЄС, а потім на Схід, де відкрив свою логістичну фірму.

Після анексії Криму Юрій повернувся до України, але йому не вдалося мобілізуватися, тому він повернувся на Близький Схід та приєднався до волонтерської організації "Українці в Еміратах", головним напрямком якої була реабілітація поранених військовослужбовців. Лікування там проходили військовослужбовці Миколаївської, Житомирської, Львівської бригад, підрозділу "Альфа" СБУ та ГУР.

"Пам’ятаю нам привезли лейтенанта з відірваною рукою, який врятував екіпаж свого БТРа, викинувши ворожу гранату через люк. Був із пораненнями й кіборг Роман з 95 бригади, який проходив строкову службу в прикордонниках. Він мав позивний 2,05 через височезний зріст та кремезну статуру. Також проходив реабілітацію з осколковим пораненням та контузією відомий кіборг майор Андрій Гречанов, позивний Рахман. Потім я дізнався, що він потрапив у полон в так звану "ДНР". Згадую і старшого лейтенанта з львівської 80-ки, якому відірвало ногу. Він добився того, щоб продовжувати службу в військах, адже на той час ще не було закону, який би дозволяв людині з інвалідністю проходити службу. Пам’ятаю й пораненого сержанта Миколаївської бригади з позивним Апостол, він брав участь у рейді зі звільнення міст Донбасу. До речі, саме він сказав, що якщо я вирішу мобілізуватися, то військові ймовірно дадуть мені позивний Шейх", - згадує Юрій.

У 2015 році чоловікові вдається мобілізуватися, він потрапляє служити в один із підрозділів Ізмаїльського прикордонного загону. Пророцтво Апостола здійснилося, його бойові побратими дали йому позивний Шейх. Юрій рік прослужив в загоні, потім знову повернувся на Далекий Схід до свого бізнесу.

Початок широкомасштабної війни росії проти України застав Шейха в Україні. Напередодні він приїхав на Батьківщину у справах. Чоловік, не задумуючись, мобілізувався та за примхою долі потрапив служити у той самий підрозділ Ізмаїльського прикордонного загону.

Сьогодні Шейх вправно працює з особовим складом. Він навчає, готує та тренує побратимів, які невдовзі йтимуть на фронт боронити Україну від російських окупантів.

Нагадаємо, Гайдай розповів, як окупанти намагаються заманити луганчан на "референдум".

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