Арахамія повідомив, коли проєкт про мобілізацію внесуть до Ради: "Якщо потрібно - зберемося і вночі"

Норми, які були у першій версії проєкту, не влаштовували усі політичні сили, сказав Арахамія.

Конкретного терміну внесення проєкту про мобілізацію у новій редакції до Ради немає.

Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

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"Ми не обговорювали терміни. Ми сказали так, що ми розуміємо, якщо військовим потрібно, ми зберемося в будь-який день чи вночі. Якщо потрібно, ми всі зберемося, і всі будемо голосувати. Просто дайте якісний документ", - зауважив він.

За його словами, норми, які були у першій версії проєкту, не влаштовували усі політичні сили, тому вони повернули його на доопрацювання.

"Сказали — от наші пропозиції, рекомендації й таке інше. І кажемо: "Давайте ви напрацюйте, приходьте до нас з іншим якимось форматом. Тому що той формат, який запропонували, він не має підтримки ані в суспільстві, ані в парламенті", - додав він.

Нагадаємо, 12 січня у Міноборони запевнили, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова.

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