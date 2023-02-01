Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу Митниці

Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив про звільнення всіх керівників Державної Митної Служби України.

У середу, 1 лютого, стало відомо про звільнення всього керівного складу Митниці.

Про це повідомив Давид Арахамія у своєму телеграмі.

"Країна під час війни буде змінюватися. Якщо хтось не готовий до змін, то держава сама прийде і допоможе їм змінитися", — зауважив Арахамія.

Раніше стало відомо, що СБУ та ДБР викрили корупційну схему на Житомирській митниці – механізм полягав у незаконному ввезенні до України іноземних автомобілів швидкої допомоги. Протиправна діяльність ділків завдала державному бюджету збитки у понад 20 млн грн.

Нагадаємо, сьогодні, 1 лютого, до багатьох українських посадовців та експосадовців завітали з обшуками. На цьому тлі очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки".

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