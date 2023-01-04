Арахамія і Тимошенко: хто з нардепів не хоче позбавляти повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ

У Верховній Раді чимало нардепів відмовилися ставити свої підписи за позбавлення повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ. Серед них Давид Арахамія та майже вся фракція "Батьківщина".

Майже сімдесят нардепів відмовились ставити свої підписи під зверненням до спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про позбавлення повноважень депутатів колишньої ОПЗЖ.

Про це повідомляє Рух "Чесно" з посиланням на ініціатора збору підписів, нардепа від фракції "Слуга народу" Олега Дунду.

Так, фракція "Батьківщина" майже у повному складі відмовилась ставити підписи під ініціативою, яка передбачає винесення цього питання на порядок денний найближчої сесії парламенту.

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За інформацією ініціатора збору підписів, всі члени фракції посилались на лідерку Юлію Тимошенко, що це саме її рішення. Єдина членкиня фракції, яка погодилась підписати після новорічних свят, — Альона Шкрум.

Крім того, позбавляти повноважень народних та місцевих депутатів від ОПЗЖ не хочуть і в фракції "Слуга народу". Зокрема, ставити свої підписи відмовилися очільник фракції Давид Арахамія та його заступники, а також заступник спікера парламенту Олександр Корнієнко.

Наразі є 96 підписів із 150 необхідних і збір продовжується. Найбільший відсоток голосів наразі дали фракції "Європейської солідарності" та "Голосу".

Рух "Чесно" оприлюднив перелік тих нардепів, які у 2022 році не підписали звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Слід зазначити, що інформація актуальна станом на 2 січня 2023 року.

Фото: ЧЕСНО

Повний список підписантів і тих, хто відмовився, можна переглянути на сайті Руху "Чесно".

Нагадаємо, наприкінці грудня народні депутати з групи "Партії "За майбутнє" звернулися до спікера Верховної Ради з проханням винести на найближче засідання законопроект 7424, що позбавляє права нардепів із заборонених партій, зокрема, ОПЗЖ, відвідувати парламент.

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