Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арахамія ініціював опитування щодо заборони сім'ям держслужбовців виїжджати за кордон

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
666
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арахамія ініціював опитування щодо заборони сім'ям держслужбовців виїжджати за кордон

Арахамія ініціював опитування щодо заборони сімʼям чиновників залишати країну / Фото: Getty Images

Всім учасникам опитування пропонують погодитись або не погодитись з такою пропозицією.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював голосування у своєму Telegram-каналі щодо заборони на виїзд з країни для сімей держслужбовців на період війни.

Він запитав, чи потрібно ввести до закону про державну службу норму для всіх чиновників, згідно з якою, їх сімʼї повинні лишатись в Україні.

Всім, хто бере участь у голосуванні, пропонують погодитись або не погодитись з такою пропозицією.

Наразі у голосуванні взяли участь понад 27 тис. осіб, з яких 63% підтримали подібну ініціативу, проти цього висловились 37% тих, хто проголосував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів міст і чиновників із попередженням на тлі скандальних держзакупівель під час війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Давид Арахамія заявив, що в Україні можуть провести додаткову мобілізацію, якщо Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
666
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація