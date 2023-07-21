Арахамія ініціював опитування щодо заборони сім'ям держслужбовців виїжджати за кордон

Всім учасникам опитування пропонують погодитись або не погодитись з такою пропозицією.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював голосування у своєму Telegram-каналі щодо заборони на виїзд з країни для сімей держслужбовців на період війни.

Також читайте Держслужбовцям заборонили користуватися десятком мобільних застосунків

Він запитав, чи потрібно ввести до закону про державну службу норму для всіх чиновників, згідно з якою, їх сімʼї повинні лишатись в Україні.

Всім, хто бере участь у голосуванні, пропонують погодитись або не погодитись з такою пропозицією.

Наразі у голосуванні взяли участь понад 27 тис. осіб, з яких 63% підтримали подібну ініціативу, проти цього висловились 37% тих, хто проголосував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до мерів міст і чиновників із попередженням на тлі скандальних держзакупівель під час війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Давид Арахамія заявив, що в Україні можуть провести додаткову мобілізацію, якщо Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю.

Читайте також: