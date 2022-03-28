Арахамія пояснив, чому переговори з Росією сьогодні не почнуться

Арахамія пояснив, чому переговори з Росією сьогодні не почнуться

Початок переговорів перенесли на 10 ранку 29 березня.

Представник української делегації Давид Арахамія повідомив, що українсько-російські переговори не почнуться сьогодні, 28 березня, через проблеми з логістикою.

Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

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За словами Ахарамії, переговори з російською стороною розпочнуться завтра зранку.

"Ми поки що знаходимося в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (російська делегація) теж вилетіли півгодини тому, теж прибудуть десь близько 21, тому вирішили, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10 ранку стартуємо у переговорах", — написав Арахамія.

Нагадаємо, Давид Арахамія раніше повідомляв, що наступний раунд переговорів України та Росії проведуть у Туреччині 28-30 березня.

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