Арахамія пояснив, чому Верховна Рада скасувала засідання 6-8 березня

Виникає дуже багато питань щодо формату роботи ВР цього тижня. Зокрема, 6-8 березня скасували засідання, під час яких парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому скасувалии засідання у Раді.

"Хочу нагадати, що від початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання. Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і ухвалювати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами", - мовиться у повідомлененні.

Також Арахамія озвучив плани Ради на найближчий час.

"Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі", - додали у повідомленні.

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За його словами, такі речі не повинні анонсуватися.

"Бачу, щоб це зрозуміти, декому з колег не завадило б ненадовго пожертвувати своїм комфортом і побувати там, де може прилетіти будь-що і в будь-який момент", - додав Арахамія.

Також він наголосив на "планах опозиції".

"А що стосується планів опозиції на найближчий час, то хтось з них збирається на партійні з’їзди в Румунію. Хтось у відрядження, які вибивалися в Європарламенті. Інші хотіли зайнятися правкотероризмом, ще одні – виступами і трансляціями в ТікТок. Це явно не те, чого чекають наші військові, і наші партнери. І це точно не те, що наближає Перемогу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній Раді України скасували засідання на 6-8 березня. Під час них парламент мав розглянути новий законопроєкт про мобілізацію.

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