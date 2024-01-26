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Арахамія пропонує розкрити дані про втрати України: "Не такі великі, як люди уявляють"

Арахамія пропонує розкрити дані про втрати України: "Не такі великі, як люди уявляють"

Давид Арахамія / Фото: УНІАН

В умовах війни це питання дуже чутливе.

Давид Арахмамія пропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України на війні. Президент наразі не ухвалив рішення щодо цього. 

Про це сказав голова фракції "Слуга народу", пише "LB.ua".

"Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив Арахамія.

Він припускає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже: вони "не такі великі, як вони самі собі уявляють". 

Раніше керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова розповіла про втрати на фронті. Вона зазначила, що їй відомі дані про їхній батальйон і втрати шокувальні. 

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