Арахамія пропонує відправляти депутатів і держслужбовців на військові навчання разом з іншими українцями

Голова фракції “Слуга народу“ в парламенті Давид Арахамія пропонує влаштувати військові навчання для усіх держслужбовців та народних депутатів.

Давид Арахамія запропонував, щоб депутати та держслужбовці проходити військові навчання на загальних умовах із іншими українцями.

Про це він сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни".

За словами парламентаря, це може мотивувати українців не боятися мобілізації та проходити навчання.

Арахамія каже, що потрібно розʼяснити українцям, як саме відбувається мобілізація, оскільки багато хто думає, що після отримання повістки і проходження ВЛК зразу відправляють в "учебку", де не має достатнього навчання, а потім одразу – на фронт.

Арахамія пропонує проходити посадовцям навчання у військових навчальних центрах у частковому режимі. Нині ж усі народні обранці заброньовані від мобілізації.

"Я не маю на увазі, що ми будемо замість сесії в учебці. Це буде парт-тайм", – сказав він.

Нагадаємо, в Україні в рамках мобілізації формуються нові підрозділи та нові бригади. В ЗСУ затребувані всі фахівці, тому мобілізовані можуть виказувати побажання, де саме вони хочуть проходити військову службу. Проте насамперед проходить навчання. Як це відбувається розповів начальник Служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо.

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