Арахамія розповів, коли відбудеться заміна голови Міноборони та важливі голосування у Раді

Також цього тижня очікується прийняття рішення щодо відновлення декларування всіх чиновників.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що цього тижня відбудеться заміна міністра оборони та голови Фонду Держмайна Украіни.

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Про це він повідомив у Telegram.

Арахамія заявив, що Олексія Резнікова на посаді голови Міноборони замінити Рустам Умеров

Він зазначив, що більше кадрових питань цього тижня не буде.

"Важливі голосування тижня: відновлення декларування всіх чиновників у форматі, погодженому з міжнародними партнерами; зміни до закону про РЕРів — перше читання", - написав парламентар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Олексій Резніков прокоментував своє можливе призначення послом України у Великій Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський підтвердив відставку міністра оборони Олексія Резнікова.

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