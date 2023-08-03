Арахамія заявив, що у Раді не знали про поїздку Арістова на Мальдіви

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді не знали, що на той час чинний нардеп Юрій Арістов під час війни поїхав відпочивати на Мальдіви. Про це вони дізналися після розголосу у ЗМІ.

Про це очільнки партії розпові в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зазвичай тригером є журналісти, бо ми не знали, я не знав як голова фракції, що Арістов літав на Мальдіви", - сказав він, підтвердивши, що надав допуск Арістову на поїздку до Вільнюса, де проходив саміт НАТО.

"Він у мене брав допуск на поїздку до Вільнюса, і він там був, я бачив фото, які він публікував. Він зустрічався з представниками оборонного комітету, і я подумав, що все гаразд. Я на нього чекаю на наступне засідання Верховної Ради. Він туди прийшов", - розповів Арахамія.

За його словами, вчинок Арістова обурив багатьох народних депутатів.

"Важко навіть уявити, що в когось вистачить розуму в такий складний для країни час їздити на Мальдіви. Це щиро обурило багатьох колег із фракції", - додав він.

Нардепа Арістова заскочили на Мальдівах

Нагадаємо, в середині липня у ЗМІ з'явилася інфомація, що заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп партії "Слуга народу" Юрій Арістов відпочиває у 5-зірковому готелі на приватному острові Мальдіви.

Уже 25 липня Арістов подав заяву про складання депутатських повноважень, а 27 липня за матеріалами розслідування ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 КК України. 2 серпя Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Юрія Арістова.

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