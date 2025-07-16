Арахамія розкрив склад нового Кабміну: Зеленський не визначився лише щодо одного міністра

Зеленський представив «слугам народу» кандидатури на посади міністрів

Реклама

Під час засідання парламенської фракції «Слуга народу» за участі президента Володимира Зеленського, керівника ОПУ Андрія Єрмака, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віце-спікера Олександра Корнієнка у середу, 16 липня, були представлені кандидатури нового Кабінету Міністрів України, запропоновані президентом.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давід Арахамія

«Дуже важлива розмова про оборону, зміцнення нашої стійкості. Президент подякував депутатам за роботу, за підтримку необхідних для оборони і євроінтеграції законопроектів. Зараз Україна перебуває на новому етапі боротьби за незалежність, який потребує посилення як усередині країни, так і в роботі з партнерами. Це, у свою чергу, диктує кадрові зміни в команді», — пояснив Арахамія.

Реклама

Він додав, що цього ж дня Рада підтримала відставку Кабміну, який, за словами Арахамії, гідно працював у надскладних умовах.

Юлія Свириденко — кандидатка на посаду прем’єра

Президент Володимир Зеленський запропонував Юлію Свириденко на посаду прем’єр-міністерки уряду. Фракція «Слуга народу» підтримала кандидатуру, відзначивши її фаховість та професіоналізм, що дозволить очолити уряд у такий складний період.

Склад нового Кабміну

На засіданні фракції були представлені присутні кандидати на ключові посади в Кабінеті Міністрів. Арахамія зазначив, що серед них є як нові обличчя, так і ті, хто вже добре зарекомендував себе:

Юлія Свириденко — прем’єр-міністр України

Михайло Федоров — перший віце-прем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації

Олексій Кулеба — віце-прем’єр-міністр — міністр розвитку інфраструктури та територій

Тарас Качка — віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Матвій Бідний — міністр молоді та спорту

Герман Галущенко — міністр юстиції

Світлана Гринчук — міністр енергетики

Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України

Наталія Калмикова — міністр ветеранів України

Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ

Оксен Лісовий — міністр освіти і науки

Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я

Сергій Марченко — міністр фінансів

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ

Олексій Соболєв — міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Денис Шмигаль — міністр оборони

При цьому, за словами Давида Арахамії, щодо кандидата на посаду міністра культури досі не визначились і консультації наразі тривають.

Реклама

Розгляд кандидатур на посади міністрів Верховною Радою відбудеться на найближчому засіданні парламенту.

Нагадаємо, політтехнолог Віталій Бала вважає, що перезавантаження уряду, яке відбувається зараз, більше нагадує показуху, а не справжні зміни.