Арахамія відреагував на заяву Тимошенко про депутата «Слуги народу» Копитіна

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на слова Юлії Тимошенко щодо нібито її розмов із народним депутатом Ігорем Копитіним.

Відповідний коментар фракція надала виданню УП.

«Нам про це (розмову Копитіна з Тимошенко — УП) нічого невідомо. Все, що можемо сказати про Ігоря Копитіна, спираючись на статистику його відвідувань пленарних засідань та участі у голосуваннях, що він є одним із найбільш дисциплінованих депутатів і патріотом своєї фракції», — зазначив Арахамія.

Заява Тимошенко про Копитіна

Зазначимо, що 16 січня під час судового засідання щодо обрання їй запобіжного заходу народна депутатка та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала ім’я депутата, який, за її словами, співпрацював проти неї з Національним антикорупційним бюро України.

За твердженням Тимошенко, народний депутат від фракції «Слуга народу» Ігор Копитін нібито виконував доручення антикорупційного органу та перебував під тиском через власну кримінальну справу.

За словами лідерки «Батьківщини», Копитін сам неодноразово ініціював зустрічі з нею, під час яких, як вона стверджує, говорив про небажання залишатися у фракції «Слуга народу» та підтримувати дії парламентської більшості.

Крім того, Тимошенко висловила переконання, що зацікавленість депутата у спілкуванні з нею могла бути пов’язана з прагненням закрити власну кримінальну справу. Також вона наполягає, що оприлюднені НАБУ записи — сфальсифіковані, бо такої розмови «не було ніколи в її житті».

«Я хочу дуже чітко сказати, що ніколи таких слів (як на аудіозаписах НАБУ — Ред.) не говорила. Сьогодні я надам докази у суді, що ця аудіодоріжка сфальшована… Ніколи в житті такої розмови не було. Ніколи в житті», — заявила Тимошенко.

Що відомо про справу Тимошенко

У ніч на 14 січня правоохоронці провели обшуки в офісі партії «Батьківщина». Уже вранці НАБУ та САП оголосили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

За матеріалами слідства, підозрювана розпочала переговори щодо формування механізму фінансового заохочення парламентарів за лояльне голосування. Ідеться про регулярні виплати з можливими авансами та узгодженням дій через захищені месенджери.

У НАБУ також оприлюднили аудіоматеріали, які, за версією слідства, підтверджують існування системної схеми підкупу народних депутатів. Записи, датовані 12 січня 2026 року, містять обговорення фінансових умов та механізмів контролю голосувань, зокрема щодо підтримки або блокування кадрових рішень.