Арешт головного офісу "Сінево Україна": ДБР продовжує досудове розслідування

ДБР здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства. Воно триває з 2022 року.

Про е повідомляє ДБР.

Зазначається, що під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

"Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні", – зауважили в ДБР.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань арештувало будівлю головного офісу і центральної лабораторії компанії "Сінево Україна" у Києві. ДБР наклало арешт на будівлю у межах кримінального провадження, яке ведеться за фактом "незаконного виведення з державної власності нерухомого майна у період від 2016 по 2021 року".

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