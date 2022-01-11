Арешт ката донецької в'язниці "Ізоляція" "Палича" подовжили ще на місяць

Підсудний підтримав таке рішення.

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт колишнього коменданта Донецької в'язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

"У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Підозрюваний і його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечували", - йдеться в ухвалі суду.

Під арештом Куликовський перебуватиме до 2 лютого включно. Слідство за цей час планує, зокрема, допитати потерпілих, які були в'язнями "Ізоляції", призначити експертизи для визначення завданої ним моральної шкоди.

Крім того, наголошується, що на волі підозрюваний зможе знищити документи і переховуватися від слідства, оскільки його дружина і дитина досі проживають в "ДНР".

Водночас, як зазначено в судовому рішенні, вже після затримання Куликовський на допитах визнав провину і дав свідчення про свою протиправну діяльність.

Нагадаємо, затриманий бойовик є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів в “Ізоляції”, за яким поліція Донеччини протягом семи років здійснює масштабне розслідування. У жовтні 2020 року йому було заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.

37-річному Денису Куликовському інкриміновано злочини, передбачені ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

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