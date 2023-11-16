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Арешт Коломойського: суд розглядає скаргу на подовження терміну тримання під вартою (трансляція)

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Арешт Коломойського: суд розглядає скаргу на подовження терміну тримання під вартою (трансляція)

Ігор Коломойський / Фото: Getty Images

Зауважимо, що за рішенням суду, бізнесмен має перебувати під вартою до 2 січня.

Київський апеляційний суд зібрався 16 листопада на засідання для розгляду скарги бізнесмена Ігоря Коломойського на подовження йому терміну тримання від вартою до січня.

Про це стало відомо із онлайнтрансляції з судової зали.

Апеляційний суд у складі суддів Мельник В.В., Фрич Т.В., Юрдига О.С. розглядає оскарження ухвали судді Шевченківського райсуду від 27 жовтня про продовження тримання Коломойського під вартою.

Нагадаємо, що 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн. Бізнесмену висунуті підозри у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

Додамо, що 17 листопада Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляцію адвокатів Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

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Дата публікації
Перегляди
70
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