Арешт майна Коломойського: суд розглядає скаргу САП (трансляція)

Прокурор оскаржує закриття провадження з розгляду клопотання про арешт майна бізнесмена.

Апеляційна палата ВАКС розглядає скаргу прокурора САП на закриття провадження з розгляду клопотання про арешт майна бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це свідчить онлайнтрансляція судового засідання 28 листопада.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на визначення слідчого судді ВАКС про закриття провадження з розгляду клопотання про арешт майна Коломойського. Таке клопотання було подано НАБУ поза строком досудового розслідування.

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До слова, цього ж дня раніше Шевченківський райсуд Києва подовжив Коломойському термін тримання під вартою з альтернативою застави до 26 січня 2024 року.

У вересні бізнесмену були оголошені підозри у скоєнні шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

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