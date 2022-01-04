Арешт Порошенка: прокуратура відкликала клопотання про утримання під вартою експрезидента, ДБР - заперечує

Суддя Печерського районного суду міста Києва ухвалив повернути клопотання прокурору на доопрацювання.

Незадовго до Нового року, 29 грудня, Печерський районний суд міста Києва розглянув заяву прокурора, якою той просив повернути на доопрацювання клопотання щодо тримання під вартою підозрюваного у державній зраді п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це стало відомо із ухвали слідчого судді, опублікованої у державному реєстрі судових рішень.

Суддя визнав, що кримінальним процесуальним законодавством не передбачено повернення клопотання за заявою слідчого чи прокурора, однак таке право сторони обвинувачення законом чітко не обмежене.

“Якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов’язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням”, - йдеться у рішенні суду.

Дослідивши матеріали провадження та заяву прокурора, слідчий суддя ухвалив повернути клопотання на доопрацювання прокуророві.

Єдиний державний реєстр судових рішень

У Державному бюро розслідувань відреагували на опубліковану інформацію повідомленням про те, що слідчий ДБР свого клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно п’ятого президента України не відкликав.

“Вказані процесуальні рішення не приймалися”, - стверджують в ДБР.

Треба зауважити, що в опублікованому рішенні суду не зазначено ім'я підозрюваного, проте номер провадження збігається з номером провадження, відкритого у 2016 році. Саме у цій справі у листопаді 2021 року було повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

У грудні 2021 року у цій справі повідомили про підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Нагадаємо, що у середу, 29 грудня, співробітники ДБР провели обшуки у справі щодо злочинної схеми постачання вугілля з територій терористичних організацій “Л/ДНР”, у якій фігурує колишній президент України, чинний народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

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