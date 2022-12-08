Арешт президента Перу та нічні обстріли українських міст: головні новини ночі 8 грудня 2022

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Головні новини ночі 8 грудня 2022:
- У Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи. Читати далі –>
- Кулеба закликав позбавити Росію можливості виготовляти ракети. Читати далі –>
- У Перу президенту оголосили імпічмент і одразу заарештували. Читати далі –>
- У Білому домі заявили, що США працюють над передачею Україні систем ППО. Читати далі –>
- В Молдові невідомі повідомили про "замінування" посольства України Читати далі –>
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