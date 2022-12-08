Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арешт президента Перу та нічні обстріли українських міст: головні новини ночі 8 грудня 2022

Дата публікації
Перегляди
400
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Арешт президента Перу та нічні обстріли українських міст: головні новини ночі 8 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 грудня 2022:

  • У Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи. Читати далі –>
  • Кулеба закликав позбавити Росію можливості виготовляти ракети. Читати далі –>
  • У Перу президенту оголосили імпічмент і одразу заарештували. Читати далі –>
  • У Білому домі заявили, що США працюють над передачею Україні систем ППО. Читати далі –>
  • В Молдові невідомі повідомили про "замінування" посольства України Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
400
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація