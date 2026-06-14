Арешт рахунків і розшук авто: що загрожує водіям за несплачені штрафи

В Україні водії масово уникають штрафів

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В Україні значна частина штрафів за порушення правил дорожнього руху так і не доходить до етапу реального стягнення, що негативно впливає на дисципліну водіїв.

Про це в ефірі програми «Київський час» заявив колишній радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

За його словами, нинішня система не забезпечує принципу невідворотності покарання. Експерт стверджує, що близько 75% виконавчих проваджень, відкритих через несплачені штрафи, зрештою закриваються через неможливість їхнього примусового стягнення.

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«Вони гасають далі, вішають номери, обвішуються різними гірляндами, і далі камера їх не може просто ідентифікувати», — зазначив він.

Йдеться про маскування номерних знаків або застосування елементів, які ускладнюють їх розпізнавання.

Інструменти впливу на боржників

Водночас журналіст Костянтин Андріюк не погодився з оцінкою про відсутність ефективних інструментів впливу на боржників. За його словами, чинне законодавство передбачає низку механізмів примусового виконання рішень.

Серед них — арешт банківських рахунків, блокування платіжних карток, а також оголошення транспортного засобу в розшук. У разі виявлення такого автомобіля його можуть евакуювати на штрафмайданчик до врегулювання питання зі штрафами.

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Дискусія щодо ефективності системи стягнення штрафів триває на тлі посилення автоматичної фіксації порушень ПДР та зростання кількості постанов, винесених водіям за перевищення швидкості та інші порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, в Україні порушників ПДР пропонують позбавляти водійських прав. Водії, які регулярно порушують правила, мають проходити повторні тести. Таке покарання пропонує нардепка.

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