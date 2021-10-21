Арешт українця в Туреччині та потужний вибух у Китаї. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Туреччині за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві" заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Читати далі –>
- Людські рештки виявили в американському штаті Флорида під час пошуків Браяна Ландрі, нареченого загадково загиблої блогерки Габбі Петіто. Читати далі –>
- Військова база США Аль-Танф на півдні Сирії піддалася скоординованій атаці. Жоден американський військовослужбовець не постраждав. Читати далі –>
- У китайській провінції Ляонін внаслідок вибуху газу в ресторані в Шеньяні загинула щонайменше одна людина, а ще 33 отримали травми. Читати далі –>
- Колишній президент США Дональд Трамп оголосив про намір запустити власну соціальну мережу під назвою "TRUTH Social", бета-запуск якої, як очікується, відбудеться наступного місяця. Читати далі –>