Арештант СІЗО ошукав військового за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми – деталі

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру та наразі скерували обвинувальний акт до суду.

Завершилося досудове розслідування щодо арештанта СІЗО, який ошукав військовослужбовця на 20 тис.грн.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними слідства, 34-річний уродженець Дніпропетровщини, який перебував в Київському слідчому ізоляторі, зателефонував до чоловіка від імені працівника банку та, під приводом блокування платіжної карти, дізнався конфіденційну інформацію, після чого з рахунку потерпілого зникли всі заощадження – понад 20 тис. грн.

Арештант СІЗО ошукав військовослужбовця Фото Нацполіції

Санкція статті обвинувачення передбачає до 8 років позбавлення волі.

Також в поліції Києва вкотре нагадали: ніколи не надавати особистих даних банківських карток незнайомцям.

"Пам’ятайте, що працівники фінансових установ не запитують реквізити рахунків, зокрема, і кодів доступу, які надходять в особисті повідомлення. Будьте вкрай обережними у всіх фінансових питаннях", – додали в поліції.

Тим часом стало відомо про нову шахрайську схему з купівлею автівок. У поліції розповіли, як не потрапити у пастку.

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