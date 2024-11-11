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Арештант СІЗО ошукав військового за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми – деталі

Арештант СІЗО ошукав військового за допомогою розповсюдженої шахрайської схеми – деталі

Арештант СІЗО ошукав військовослужбовця Фото Нацполіції

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру та наразі скерували обвинувальний акт до суду.

Завершилося досудове розслідування щодо арештанта СІЗО, який ошукав військовослужбовця на 20 тис.грн.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції.

За даними слідства, 34-річний уродженець Дніпропетровщини, який перебував в Київському слідчому ізоляторі, зателефонував до чоловіка від імені працівника банку та, під приводом блокування платіжної карти, дізнався конфіденційну інформацію, після чого з рахунку потерпілого зникли всі заощадження – понад 20 тис. грн.

Арештант СІЗО ошукав військовослужбовця Фото Нацполіції / ©
Арештант СІЗО ошукав військовослужбовця Фото Нацполіції

Санкція статті обвинувачення передбачає до 8 років позбавлення волі. 

Також в поліції Києва вкотре нагадали: ніколи не надавати особистих даних банківських карток незнайомцям.

"Пам’ятайте, що працівники фінансових установ не запитують реквізити рахунків, зокрема, і кодів доступу, які надходять в особисті повідомлення. Будьте вкрай обережними у всіх фінансових питаннях", – додали в поліції.

Тим часом стало відомо про нову шахрайську схему з купівлею автівок. У поліції розповіли, як не потрапити у пастку.

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