Арестович розповів, коли ЗСУ можуть звільнити від окупантів Херсон

Втім, Україна має шанс за два місяці звільнити окупований армією держави-терористки Херсон.

Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Є певні ритми. Зараз треба подивитися, що вони робитимуть - ті війська, які туди перекинули. Там же ще дуже некисле угруповання - до 20 БТГ стоїть на лівому березі Херсонщини. Воно може піти як на Запоріжжя, так і на Херсон", - пояснив він.

За словами Арестовича, "нормальна" БТГ - це 650-700 осіб, проте на Херсонщину стягнули "биті" - по 400-500 військових.

Як повідомлялося, в Херсонській області росіяни розміщують свою техніку біля об'єктів стратегічної інфраструктури. Вони гадають, що бодай таким чином зможуть вберегтися.

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