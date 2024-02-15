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Арестович нецензурно висловився щодо свого перебування за кордоном: гучні деталі

Арестович нецензурно висловився щодо свого перебування за кордоном: гучні деталі

Олексій Арестович / Telegram

Подібні висловлювання вже мало кого здивують.

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович нецензурно прокоментував своє перебування за кордоном. 

Про це він написав у своєму Telegram. 

“Все ж таки не дарма я за кордоном. Багато американських і європейських експертів істотно зростають у своєму професійному рівні внаслідок спілкування зі мною. Наприклад, їхній політичний кругозір істотно розширився терміном “Khuy lozhil”. Вони тепер знають, що цей вираз зазвичай іде в парі з поняттям “Obshestvennoe mnenie”, — написав Арестович. 

Скриншот / ©
Скриншот

Нагадаємо, скандального ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича помітили в Монако — він прогулювався у компанії невідомого чоловіка в районі Монте-Карло, відомого своїми казино.  

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