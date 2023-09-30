Арестович опублікував свій закритий семінар, який спричинив скандал та обурив суспільство

Днями у Мережі спалахнув скандал через висловлювання ексрадника Офісу президента Олексія Арестовича на своїх закритих психологічних семінарах про жінок. Зокрема, Арестович називає жінок "істотами", а чоловіків – "ідолами". За його словами, жінки абсолютно "неврівноважені". І загалом, будь-яку проблему з ними можна "вирішити за допомогою грошей". А всі чоловіки, на думку Арестовича, бажають задушити жінку.

Після цього скандалу Олексій Арестович заявив, що опублікував свій закритий семінар, про це він написав у Telegram.

"Прийнявши деякі заходи до збереження анонімності учнів (закривши зображення та прибравши їхні голоси), я вирішив опублікувати ТОЙ САМІЙ Семінар "…про жінок".). Відео стало коротшим, бо вирізали запитання та відповіді на них (там люди представляються і чути конкретні голоси, які можна впізнати). Тепер Ви можете подивитись самі і зробити свої висновки – про моє реальне ставлення до жінок, ступінь та адекватність розуміння описаних проблем і як і для чого я навчаю людей, яким співзвучні ці проблеми, з ними працювати", - йдеться у повідомленні.

За словами Олексія Арестовича, після публікації відео люди самі зможуть "оцінити чесність тих, хто підняв скандал, насмикнувши шматків, і дуже "чесно", не показавши ті моменти, де я нескінченно повторюю – …що "Сатана", "чорна діра", "спалити", це тільки метафори, розуміти це потрібно не буквально, а символічно", - сказав він.

Нагадаємо, депутатка написала заяву на Олексія Арестовича через сексистські висловлювання. Йому загрожує до 3-х років в'язниці.

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