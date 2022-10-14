Арестович підбив підсумки "Рамштайн-6": "Золотий збройний дощ, про який ми не мріяли"

Радник Офісу президента Олексій Арестович позитивно оцінив результати шостої зустрічі у форматі "Рамштайн", за підсумками якої низка країн оголосили про надання Україні систем ППО та інших видів озброєння.

Про це Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом Марком Фейгіним.

"Золотий дощ збройний, який на нас посипався протягом двох днів, ми і близько не мріяли. Наприклад, створення інтегрованої системи ППО з комплексами різної дальності і об’єднання в єдину систему – це "десь потім, зайдіть через пів року" були розмови і так далі. Ось, будь ласка. Ідіотський обстріл і Пентагон уже заявляє, що ми будемо створювати", – сказав радник ОП.

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Він також звернув увагу на те, що навіть Франція передасть Україні вісім систем ППО NASAMS, хоча раніше не хотіла про це навіть розмовляти.

"І, о жах для Путіна особисто, президент Франції каже – так, ми надамо вам комплекси ППО. Франція, яка дуже довго не хотіла йти на всі ці розмови. І нам вже називають вісім NASAMS. IRIS-T вже поставили і так далі. Це, звісно, не 60, як хотілося б, але вже й це добре, тому що NASAMS – це дуже сучасний комплекс і вони прикривають Білий дім. Вісім комплексів – це дуже серйозне зростання рівня захисту. Той самий IRIS-T, ще чотири, які поставлять, і не названа кількість інших різних дальностей, які теж будуть постачатися. А крім того, засоби інтеграції, зусилля по зведенню в єдину систему", – розповів Арестович.

"Туди ж артилерія. Раптово з’ясовується, що Франція постачатиме боєприпаси до артилерії, саму артилерію – Ceaser, як вони сказали, бронетранспортери. Німеччина сказала щось про танки. 100 штук, на секундочку. Щойно майнуло – 100 протидронних таких спеціальних пристроїв", – повідомив радник ОП.

Він зізнався, що не очікував таких позитивних результатів шостого "Рамштайну".

"Чесно кажучи, я такого не чекав. А найголовніше – декларація. Непомітно пройшла угода, майнуло маленькою новиною, яка звучала приблизно так: НАТО і Україна підписали документ щодо повного перебудування військової промисловості України протягом 10 років на західні зразки. А ось ця новина буде крутішою від будь-якої системи ППО. Народ, це повністю змінює перспективу тривання цього конфлікту, завершення і перспективу майбутнього", – пояснив Арестович.

Він прогнозує, що між Україною та Росією у контексті озброєння станеться відрив, як зараз між Ізраїлем та арабськими країнами. ЗСУ стануть настільки потужними, що будь-яка війна проти них гарантовано закінчуватиметься поразкою.

Нагадаємо, 13 жовтня у Брюсселі завершилася шоста зустріч у форматі "Рамштайн", на якій міністри оборони країни-членів НАТО ухвалювали рішення про військову допомогу для України на тлі масованих ракетних ударів, яких напередодні завдала Росія.

Головною темою зустрічі було надання Україні систем ППО та ПРО. Зокрема, у США пообіцяли дуже швидко надати системи ППО.

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