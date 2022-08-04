Арестович прокоментував чергову хвилю чуток про загрозу з боку Білорусі

В перспективі, за словами радника голови ОП, нашій країні від Республіки Білорусь також нічого не загрожує.

З боку Білорусі Україні нічого не загрожує.

Саме так сказав радник голови Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"Немає з боку Білорусі жодної загрози – ні зараз, ні в перспективі. Який наступ, якщо за результатами мобілізаційних навчань 90% не прийшли, а до 10% не додзвонилися", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

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