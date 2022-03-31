Немає сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів на те, щоб убити народного депутата чи журналіста, переконаний радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував чутки про "можливий масований удар Росії" в ніч проти 1 квітня.

Відповідне відеозвернення Арестович оприлюднив у Facebook.

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Радник голови ОП переконаний, що немає сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів на те, щоб убити народного депутата чи журналіста.

"Друзі мої, немає сенсу витрачати ракети, які коштують мільйони доларів, десятки мільйонів доларів в одному залпі на те, щоб убити народного депутата України чи там журналіста. Бити будуть по об'єктах ВПК, навіть якщо будуть бити, і по об'єктах інфраструктури, навіть якщо будуть бити. А що означає: навіть якщо будуть бити? Вони б'ють щоночі, причому щотижня інтенсивність цих ударів збільшується. Тому я не розумію причини паніки. Звичайно, може не долетіти, потрапити у цивільного, ППО може збити, якщо воно впаде на житловий будинок. Ну, то це 36-та доба вже йде... Не лякайте один одного та не розсилайте жахливі повідомлення про масований російський удар, який трапляється ледь не кожного божого дня по наростаючій і буде ще дуже-дуже довго", - наголосив Арестович.

Крім того, радник голови ОП зазначив, що до повітряної сирени треба уважно ставитися у будь-якому випадку.

"Хоч би який день не був, якщо йде попередження, краще сховатися. Де ви ховатиметеся: у себе у ванній або у сховищі, вам видніше, там залежно від ситуації. Але повітряної тривоги боятися не треба, проте шанобливо ставитись варто, незалежно від оголошень", - підсумував він.

- Божечки, оставил вас на пару дней, как снова несётся #ужасужас про «…массированный удар по Украине сегодня ночью!!!» Опубліковано Олексієм Арестовичем Четвер, 31 березня 2022 р.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, навіщо Україна веде переговори про мир з Росією, яка цинічно напала і вже 36 днів варварськи знищує цивільні будинки й інфраструктуру, а також вбиває мирних людей.

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