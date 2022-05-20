Арестович роздягнувся у прямому ефірі, засвітивши голий торс і татуювання (відео)

Арестович роздягнувся у прямому ефірі, засвітивши голий торс і татуювання (відео)

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зняв із себе футболку просто під час свого інтерв’ю, що відбувалося в прямому ефірі на YouTube.

Свій голий торс, а також татуювання Арестович продемонстрував під час відеозрозмови з російською журналісткою Юлією Латиніною 19 травня.

Відповідний запис радник керівника ОП поширив у своїх соцмережах.

Зауважимо, що 19 травня саме святкувався День вишиванки. Тож знявши футболку, Арестович не залишився сидіти голяка, а надягнув вишиванку.

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"Юліє, а як ви сприймете, якщо я вишиванку вдягну? От мені її привезли просто в прямому ефірі", – запитав радник голови ОП.

На це журналістка сказала: "Прекрасно, сьогодні ж День вишиванки".

Після цього Арестович перевдягнувся, чим викликав усмішку на обличчі Латиніної. Вона навіть зашарілася та закликала глядачів робити стопкадр.

Нагадаємо, раніше Арестович відкрив таємницю та розповів, чому так тихо розмовляє.

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