Арестович розповів про плани "пошарпаних російських військ" на Херсонському напрямку

Російські окупанти завершують формування угруповання на півдні України. Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович розповів, куди окупанти можуть попрямувати далі.

Так, за словами Арестовича, завданнями новоствореного російського угруповання може бути рух у бік Миколаєва, Кривого Рогу, або зупинка наступальних дій ЗСУ поблизу траси Миколаїв-Херсон.

Про це Арестович розповів 4 серпня під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За його словами, росіян також турбують плацдарми ЗСУ на березі річки Інгулець в районі Давидового Броду.

"На тій стороні - на правій - десь штук 15 БТГ. На лівій у ближніх тилах 4-6. Ще є угрупування трохи південніше, яке там добирає. В цілому на театрі [бойових дій] близько 30 [БТГ]", - розповів радник очільника ОП.

Однак, за словами Арестовича, ці БТГ "биті й дуті".

"Це добряче пошарпані війська, які не можуть похвалитися повним штатом, настроєм", - заявив Арестович і підтвердив три успішних удари ЗСУ по складах боєприпасів в Херсонській області. Напередодні під удар українських захисників потрапив і Антонівський залізничний міст.

Арестовича впевнений, що окупанти, які перебувають на Херсонському напрямку - це "небіжчики і смертники".

"Мені їх по-людськи шкода, а по-військовому - ні", - сказав він.

Арестович також переконаний, що ресурсів для наступу у ворога на півдні немає, зокрема через успішні удари ЗСУ по мостах через Дніпро.

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що звільнення тимчасово окупованої Херсонщини буде "повільним та нудним". Вже зараз ЗСУ вдалось деокупувати 53 населених пункти у Херсонській області. Це триватиме і надалі.

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