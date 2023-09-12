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Арестович розповів, як перемогти корупцію в Україні: він назвав конкретні кроки

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Арестович розповів, як перемогти корупцію в Україні: він назвав конкретні кроки

Олексій Арестович. Скриншот з відео

Арестович пояснив, як знищити корупцію в Україні.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович розповів своє бачення, як можна перемогти корупцію в Україні. Він пропонує нагороджувати викривачів та запровадити презумпцію винуватості для чиновників. 

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Арестович заявив, що він знає, як в Україні перемогти корупцію. Для цього, на його думку необхідне зняття обмежень правоохоронним органам і спецслужбам на розробку топчиновників та гарантована премія конкретній групі, яка розробила злочинців, в розмірі 1% від розкритого. Також він пропонує запровадити презумпцію винуватості для чиновників та членів їхніх родин. 

"Максимальне спрощення правил і регуляцій (насамперед новий ліберальний Митний і Податковий кодекси, адміністрування податків і зборів не повинно перевищувати за часом півгодини на тиждень і бути, переважно, автоматичною функцією). Виховання в суспільстві нетерпимості до корупції, починаючи з дитячого садка", - написав Арестович. 

Нагадаємо, Арестович заявив про можливість тимчасово "обміняти" окуповані території на вступ до НАТО

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Дата публікації
Перегляди
1058
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