Арестович розповів, якою є ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України

Арестович розповів, якою є ймовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України

Понад 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь в конфлікті з Україною.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, якою є імовірність участі білоруської армії у війні Росії проти України.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

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"15-20% (вірогідність того, що Олександр Лукашенко прийме рішення про участь у цій війні). За нашими даними і за даними білоруської сторони, які ми знаємо від опозиції, наприклад, понад 60% білоруських військовослужбовців не бажають жодним чином брати участь в конфлікті з Україною. Звісно, якщо їм віддадуть наказ, вони люди військові, вони перейдуть кордон, частина навіть буде воювати. Але мені здається, ця частина, яка буде воювати, навіть отримати військовий досвід не встигнуть", - сказав Арестович.

Нагадаємо, 20 березня у Міноборони України заявили, що зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. У Генштабі ЗСУ водночас заявили, що існує велика загроза наступу Республіки Білорусь на Волинському напрямку.

21 березня Міністерство оборони Білорусі заявило, що відводить своїх десантників від українського кордону.

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