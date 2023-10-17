Арестович відреагував на слова Данілова про акторів-розвідників: називає його некомпетентним та ставить під сумнів оборону

Росія намагається сформувати нову агентурну мережу в Україні за допомогою псевдоекспертів та “акторів-розвідників”. У Мережі вже припустили, що секретар РНБО Олексій Данілов, який про це і сказав, натякав на Арестовича. Водночас і ексрадник ОП не забарився з відповіддю. Він вважає Олексія Данілова "некомпетентним" та ставить під сумнів обороноздатність країни.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Коли секретар РНБО розкидається голослівними безпідставними звинуваченнями, не прораховуючи наслідків власних слів, звинувачуючи контррозвідку СБУ, Президента та керівництво ВП у прямій злочинній недбалості при відборі людей на посади спікерів, то розписується у своїй некомпетентності. Людина, яка займає високу державну посаду, де має займатися національною безпекою, некомпетентна навіть у власних висловлюваннях, що вже говорити про відповідність займаній посаді та стан самої безпеки та оборони”, - наголосив Олексій Данілов.

За його словами, подібним людям на високих посадах в Україні “нема чим займатися під час війни, окрім як кидатися суперечливими заявами та іноді розкладати кольорові слайди”.

“Вибори необхідні, щоб замінити команду людей (за рідкісним винятком), які перебувають при владі, приймають ключові рішення щодо війни, економіки, боротьби з корупцією, а також призначають подібних персонажів керувати національною безпекою та обороною. Данилов заявив, що Україну в рамках Конституційних повноважень представляє Зеленський, Шмигаль та Стефанчук. Так от варто нагадати, що в рамках Конституційних повноважень секретар РНБО займається координацією зусиль щодо запобігання загрозам нацбезпеці. Що він зробив для запобігання цим загрозам, коли чотири місяці ходив по всіх телешоу і кричав, що війни не буде?” - сказав Арестович.

Нагадаємо, що Данілов попередив про "акторів-розвідників" на службі Кремля.

Читайте також: