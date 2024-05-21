Арестович закликав "зупинити безглузду бійню": нова скандальна заява

Арестович відзначився новою скандальною заявою – фактично звинуватив президента Зеленського у тому, що він нібито не хоче припиняти війну, адже доведеться проводити вибори.

Серед "провідних світових гравців" досягнуто консенсусу щодо війни в Україні, що нібито потрібні переговори.

Таку думку висловив скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном.

За його словами, війна зайшла в глухий кут на стратегічному рівні, адже ні Україна, ні РФ "не мають сил радикально змінити ситуацію".

Арестович вважає, що є два варіанти: "продовжувати бійню без реальних перспектив для будь-якої зі сторін" або "зупиняти війну та домовлятися".

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"На відміну від переговорів дворічної давності сторони дійшли думки, що спершу можна зупинити війну, а потім вести переговори. Так чи інакше шлях до переговорів та мирного договору проблематизує непереобрання президента України, про це заявляє Путін, незабаром про це відкрито говорять на Заході. .Коли Блінкен приїжджав до Києва, то не просто так неодноразово вимовив слово "вибори", — каже Арестович.

План цього року від Арестовича виглядає так:

Зупинення війни;

Вибори;

Мирна угода.

"Президент Зеленський не дуже хоче йти на вибори, але упиратися консолідованій позиції США, Китаю та ЄС – невдячна справа, враховуючи, що ми у фінансовому та військовому відношенні повністю залежимо від партнерів", – підсумував Арестович.

Раніше Олексій Арестович зробив похмурий прогноз щодо ситуації зі світлом.

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