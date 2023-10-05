Арестович запевняє, що на семінарі пояснив: жінок душити не можна в жодному разі

Колишній радник Офісу президента та військово-політичний експерт Олексій Арестович пояснив, чому на його психологічному семінарі з’явилася фрази про бажання задушити жінку, і заявив про маніпуляції з боку критиків.

Про це він говорив у коментарі журналісту Дмитру Гордону, фрагмент якого Арестович опублікував у своєму Telegram-каналі.

За його словами, під час семінару, який він проводив, виникла потреба “зобразити такого колективного грубого, поганого мужика, який не може перетравити жінку, не може з нею жити”.

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“Я добре зобразив. А далі одразу йде наступна фраза, чому душити не можна в жодному разі, і я починаю роз'яснювати. Чому такі мужики перебувають у слабкій позиції, що загрожувати жінці і всяке таке це погано”, - пояснює Арестович.

Він стверджує, що його критики вирізали з відео тільки потрібний їм фрагмент.

“Підробка досить груба. Я взагалі не впевнений, що дівчата [очевидно, йдеться про журналісток, які звернули увагу на скандальний семінар] дивилися, бо мені здається, що на такі очевидні дурниці вони б не підписалися... Їм швидше за все накидали нарізку, сказали "погляньте, що він каже, треба зробити". Ну, це ми з'ясуємо трохи згодом", - пообіцяв Арестович.

Нагадаємо, раніше журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк заявили, що Олексій Арестович займається пропагандою сексизму й насильницьких ідей на закритих психологічних семінарах. Згодом з приводу таких висловлювань ексрадника ОП народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів.

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