Арестович заявив, що Путін не хоче воювати з Україною: як він це пояснив

Путін говорить дуже важливу річ, яку треба почути. Він вимовляє дуже чітко: "я не хочу воювати".

На цьому наголосив ексрадник ОПУ Олексій Арестович.

На переконання Арестовича, хоча й е дуже непопулярна думка, але воювати Путін не хоче. Мовляв, для нього це важко.

"Важко морально воювати, особливо важко морально воювати з Україною, бо коли він каже "я вірю, що це один єдиний російський народ" – він же, зараза, реально в це вірить. Ми можемо над цим скільки завгодно сміятися, але він так думає", – вважає Арестович.

Раніше московський суд заочно заарештував Арестовича.

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