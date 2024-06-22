Арестович збирається подати свою кандидатуру на вибори президента

Олексій Арестович зазначив, що готовий потиснути руку Путіну, хоча й вважає його противником.

Політичний та військовий діяч, блогер Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, збирається подати свою кандидатуру на вибори президента.

Про це колишній радник Офісу президента України заявив в інтервʼю російській журналістці Ксенії Собчак.

"Вибере мене народ чи ні – їхня справа. Мені потрібно мати моральне право і сказати: "Я дав вам шанс, я висунувся. Ви проголосували/ні? Тоді які претензії до мене?", – сказав він.

Також читайте Арестович прогнозує Україні ще більшу втрату територій та населення: яку причину називає

Скандальний ексрадник ОПУ зазначив, що повертатися до України він планує лише тоді, коли чинний президент Володимир Зеленський піде з влади.

Також Арестович зазначив, що готовий потиснути руку Путіну, хоча й вважає його противником.

Нагадаємо, раніше Арестович звинуватив президента Зеленського в тому, що він нібито не хоче припиняти війну, оскільки тоді доведеться проводити вибори.

Читайте також провідні новини дня: