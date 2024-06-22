Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Арестович збирається подати свою кандидатуру на вибори президента

Арестович збирається подати свою кандидатуру на вибори президента

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович / Фото: скриншот з відео

Олексій Арестович зазначив, що готовий потиснути руку Путіну, хоча й вважає його противником.

Політичний та військовий діяч, блогер Олексій Арестович, який зараз перебуває за кордоном, збирається подати свою кандидатуру на вибори президента.

Про це колишній радник Офісу президента України заявив в інтервʼю російській журналістці Ксенії Собчак.

"Вибере мене народ чи ні – їхня справа. Мені потрібно мати моральне право і сказати: "Я дав вам шанс, я висунувся. Ви проголосували/ні? Тоді які претензії до мене?", – сказав він.

Скандальний ексрадник ОПУ зазначив, що повертатися до України він планує лише тоді, коли чинний президент Володимир Зеленський піде з влади.

Також Арестович зазначив, що готовий потиснути руку Путіну, хоча й вважає його противником.

Нагадаємо, раніше Арестович звинуватив президента Зеленського в тому, що він нібито не хоче припиняти війнуоскільки тоді доведеться проводити вибори.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація