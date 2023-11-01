Арестович зібрався у президенти: що скандальний "експерт" наобіцяв українцям та яка їхня реакція

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович не припиняє дивувати українців. Скандальний блогер та "експерт" зібрався в президенти. А щоб назбирати прихильників, опублікував перелік передвиборчих обіцянок.

Що наобіцяв Арестович і чому від цього спалахнула Мережа – в ексклюзиві Артема Зябкіна на TSN.UA.

Готовий віддати Крим

Жарти жартами, але Арестович і справді запостив те, що він назвав своєю передвиборчою програмою. Хоча не варто її такою називати, бо це більше нагадує якийсь список побажань із 14 пунктів. Реформа економіки, судів, правоохоронців – усе там є. Але один із них просто не налізає на голову.

"Пропозиція колективному Заходу – ми готові до варіанту Кіссінджера, вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвойовувати окуповані на момент вступу території, а добиватися їхнього повернення лише політичним шляхом", – вважає Арестович.

Тобто ідея проста – подарувати Путіну все, за що так відважно билися наші захисники. Цікаво, а про людей Арестович подумав? Чи Буча, Маріуполь, Ірпінь уже забулися і тепер усі мрії лише про вибори, на українців на тимчасово окупованих територіях уже начхати?

В Мережі "палає"

До слова, свою “передвиборчу програму” для українців Арестович написав російською. Це, напевно натяк, на яких виборців той орієнтується. Але не в тім суть. На неї неоднозначно відреагували навіть його підписники в Telegram.

"За все хороше проти всього поганого. Особливо смішно про реформи. Таке може городити лише людина, яка економіку і процеси реформування галузей бачив лише з ілюмінатора літака, на якому показував Гордону, як добре вміє літати".

"Питання таке: а що робити людям на окупованих Запоріжжі та Херсонщині? На них забити болт? (Луганськ і Донецьк із Кримом – питання окреме).

"Майже як Жириновський наприкінці 90-х: виберіть мене сьогодні – і завтра магазини будуть ломитися від їжі, а кожній одинокій жінці – по мужику. Але тепер просто многа букав".

Багато людей також доволі справедливо запитують, а навіщо та як це взагалі робитиме Арестович? У нас що, вибори скоро? Ні, їхнє проведення наразі неможливе, про що заявляв не лише президент, але й інші політики, зокрема депутати від опозиційних партій. Сам Зеленський вибори не виключає, про що сказав в інтерв'ю Sky News. Але справедливо зазначив, що для цього треба вирішити купу проблем: починаючи з безпеки й закінчуючи відповідним законодавством.

Скандали Арестовича

Вочевидь, Арестович таки вирішив попхатися у велику політику, та почав він не з цього допису. За останні пів року блогер та "експерт" встиг втрапити в таку кількість колотнеч і скандалів, що на все життя вистачить. Спочатку втрапив у сексистський скандал, за що навіть на нього написали заяву до поліції. Потім посварився з колегою за стримами Фейгіним, а далі – із секретарем РНБО Даніловим. А тепер замахнувся і на президента, назвавши його диктатором.

"Спочатку хтось поводиться, як диктатор, і замість того, щоб піти нормальним шляхом прискореного розвитку, обирає стагнацію. Згодом хтось плодить масову корупцію. Потім хтось плодить ненависть до будь-якої думки, відмінної від своєї. А потім – через півтора року – настає осінь, і у відносинах із Заходом, і з власним народом", – видав Арестович.

Цікаво, а як навчитися перевзуватися в повітрі? Намагається Арестович іноді й іронізувати над своєю токсичністю. Часто невдало.

"Я тут подумав – у всіх трьох гілках могутнього східнослов'янського дерева – Україні, Білорусі та РФ влада завела кримінальні справи на мене. Це правильно. Відчувають", – пише скандальний ексрадник ОП.

Дивує й те, що колись Арестович був радником офісу Зеленського і публічно закликав не критикувати президента і сам обіцяв це робити. Ну, бо війна у країні. Тож чи не хайп це – вирішувати його фанатам. За 2 роки війни українцям уже зрозуміло, що домовленості з Кремлем нічого не варті. А замороження конфлікту з Росією веде до кровопролитної війни.

Раніше на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича подали заяву до Національної поліції 29 народних депутатів. Його звинувачують у завідомо неправдивому повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

Читайте також: