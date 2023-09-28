Арестовичу загрожує в'язниця: нардепка написала на нього заяву до поліції

Народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів на колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича через сексистські висловлювання. Йому загрожує до 3-х років в'язниці.

Про це нардепка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Я написала заяву до правоохоронних органів про вчинення Олексієм Арестовичем кримінального правопорушення, передбаченого статтею 300 Кримінального кодексу: розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Час закінчувати з цим "цирком", вже давно не смішно", — йдеться в її дописі.

Додамо, що відповідно до статті 300 Кримінального кодексу України такі дії караються штрафом від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років.

Новий скандал навколо Арестовича

Журналістки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму YouTube-каналі "Палає" опублікували відео з уривками з двох платних семінарів школи Арестовича "Апейрон", у яких, як стверджується, звучать сексистські ідеї та навіть заклики до насильства над жінками.

Сам же Арестович запевняє, що його слова перекрутили, а сексистські висловлювання він казав, перебуваючи в "акторському образі". Окрім того, він пообіцяв притягнути до юридичної відповідальності авторок відео щодо нього.

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