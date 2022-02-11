Археологи Луцька показали знахідки, які виявили в нововідкритих підземеллях башти Чарторийських (фото)

Під час розкопок було виявлено камінні декори.
У Луцьку у підземеллі башти Чарторийських та колегіуму єзуїтів були проведені розкопки. Вони тривали впродовж 2 років, а під час них археологи виявили чимало цікавого.
Про це повідомляє відомий луцький археолог Віктор Баюк.
Він розповів, що під час розкопок, які тривали у підземеллях впродовж 2020 та 2021 років у нововідкритих підземель башти Чарторийських та колегіуму єзуїтіву Луцьку, знайшли фрагменти камінних пізньобарокових декорів.
"Частина неймовірної колекції камінних пізньобарокових декорів із розкопок. Все супутнє - ХVІІ-ХVІІІ ст. Орнаментальні мотиви пізнього барокко - рококо. Колекцією може пишатися будь-який музей", - написав Віктор Баюк.
На одному з фрагментів знайшли клеймо. Його зараз вивчають.
Повідомляється, що археологічні роботи проводилися в межах міжнародного проекту CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine.
Нагадаємо, що іспанські та португальські вчені описали новий вид титанозавра Abditosaurus kuehnei, рештки якого знайшли в Каталонії.
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