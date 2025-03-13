Археологи виявили унікальний 6000-річний ніж трипільської культури в Миколаївській області (фото)

Ніж буде переданий до Південноукраїнського історичного музею.
В Миколаївській області виявили унікальну археологічну знахідку — кремінний ніж, якому близько 6000 років.
Про це розповів археолог Дмитро Гриценко.
Знахідка була зроблена в околицях села Семенівка Первомайського району, під час розкопок, організованих Історико-туристичним клубом "Сагайдак".
Ніж належить до періоду енеоліту та є пам'яткою трипільської археологічної культури. Відомо, що ніж буде переданий до Південноукраїнського історичного музею.
Нагадаємо, археологи розкопали унікальний меч на кладовищі.
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