Археологи виявили унікальний 6000-річний ніж трипільської культури в Миколаївській області (фото)

Ніж буде переданий до Південноукраїнського історичного музею.

В Миколаївській області виявили унікальну археологічну знахідку — кремінний ніж, якому близько 6000 років.

Про це розповів археолог Дмитро Гриценко.

Знахідка була зроблена в околицях села Семенівка Первомайського району, під час розкопок, організованих Історико-туристичним клубом "Сагайдак".

Ніж належить до періоду енеоліту та є пам'яткою трипільської археологічної культури. Відомо, що ніж буде переданий до Південноукраїнського історичного музею.

Ніж періоду енеоліту. Фото: Дмитро Грицак

Ніж періоду енеоліту. Фото: Дмитро Гриценко

Нагадаємо, археологи розкопали унікальний меч на кладовищі.

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