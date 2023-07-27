Археологи знайшли скарби 17-20 століть у вінницькому монастирі (фото)

Українські археологи розпочали розкопки на території Домініканського монастиря на замовлення Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради.

Як повідомляє Вінницький обласний краєзнавчий музей, експедиція вже знайшла чимало предметів, датованих 17–20 ст.

Серед них:

фрагменти кераміки 17-18 ст. в об'єкті з потужним горілим шаром дерева та великою кількістю уламків посуду. Дослідники припускають, що цю споруду використовували як погріб або схованку

люльки "носогрійки" для паління. Вони виготовлені з білої глини та містять неймовірні орнаменти, одна – із залишками зеленої поливи. Вважається, що їх широко використовували у 17-19 ст.

ручка від керамічної сковорідки, яка була популярною у другій половині 17-19 ст. Вона називалася "ронда" і мала чотири керамічні ніжки та з пустотілу ручку, в яку вставлявся дерев'яний тримач

набір скляних виробів. Археологи припускають, що їх використовували у фармацевтиці, зокрема флакони, пластину для розтирання порошків, допоміжний інструмент. Їх знайшли в ніші споруди кінця 19 — початку 20 століть

шість поховань

Археологи зазначають, що саме завдяки таким дослідженням можна зазирнути у життя людей минулого. Вони додають: "Розкопки ще тривають, і ми сподіваємося на нові цікаві знахідки".

Знайдені артефакти

Раніше стало відомо, що у Чортківській громаді Тернопільської області місцевий житель натрапив на колекцію із 17 бронзових браслетів. Поряд із браслетами також виявили мідну сокиру. Вік артефактів оцінюється приблизно в чотири тисячі років.

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