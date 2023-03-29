Архімандрит Києво-Печерської лаври УПЦ МП першим перейшов до ПЦУ: чому це важливо

Перший з монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі архімандрит Авраамій (Лотиш) перейшов до ПЦУ.

Про це інформує пресслужба Православної церкви України.

Він звернувся до митрополита Епіфанія з проханням "затвердити його в числі братії" у складі монастиря ПЦУ у Лаврі, який було офіційно зареєстровано наприкінці минулого року.

Своєю чергою Епіфаній задовольнив його прохання та доручив Авраамію виконувати обов’язки намісника Києво-Печерської Лаври у складі ПЦУ.

Також Авраамій звернувся до монахів Лаври, який поки що залишаються у складі УПЦ МП.

"Слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння", – сказав він.

В.о. намісника закликав монахів УПЦ МП "залишитися в Лаврі в складі ПЦУ" під керівництвом митрополита Епіфанія.

За інформацією священника УПЦ МП Андрія Пінчука, який активно критикує керівництво своєї Церкви, бажання залишитися у Лаврі у складі ПЦУ висловили близько 80 монахів, але їх "почали пресувати".

"Особисто цим займався економ Лаври архімандрит Зинон. Митрополиту Павлу було важливо створити картину, що в Лаврі ніхто не залишиться", – зазначив отець Андрій.

Нагадаємо, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мали звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі

Проте сьогодні віряни МП знову зібралися у Лаврі. Група прихильників Московського патріархату навіть влаштувала гучну суперечку (відео).

Один із монахів УПЦ МП заявив журналістам, що "виїжджати не буде, бо прийшов сюди вмерти". Інший, коментуючи події 2014 року, заявив, що "Донбас повстав", а "першими стріляли українці".

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