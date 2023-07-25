Арістов, якого заскочили на Мальдівах, подав заяву по складання депутатських повноважень

Заява Юрія Арістова про складання повноважень депутата буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов, якого журналісти помітили на Мальдівах, подав заяву про складання повноважень нардепа.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.

"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Арістова Ю.Ю. про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні", - написав Стефанчук.

Заява Юрія Арістова про складання депутатських повноважень / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Нагадаємо, маступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга Народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі на приватному острові Мальдів.

Після цього очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що буде ініційовано питання щодо негайного призупинення членства Юрія Арістова у фракції ​​"Слуга народу", негайного виключення з комітету та складання депутатського мандату.

Читайте також: