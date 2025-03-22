Арка над ЧАЕС після атаки: у Greenpeace кажуть про пошкодження критично важливих конструкцій

Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) після удару російського дрона більше не функціонує так, як планувалося.

Такого висновку дійшли у Greenpeace після візиту спеціальної місії міжнародної природоохоронної організації на ЧАЕС.

"Очільник цеху експлуатації Чорнобильської АЕС та об'єкта "Укриття" Артем Сірий повідомив команді Greenpeace, що 50% північного даху, а також південний дах і бічні стіни Чорнобильської АЕС постраждали від пожежі, спричиненої атакою російського безпілотника. Серйозно пошкоджено матеріал облицювання даху та критично важливі конструкції, включно із крановою системою. Також потенційно існує загроза початку корозії внаслідок потрапляння снігу та води під арку ЧАЕС. Як наслідок, конструкція більше не функціонує згідно з проєктом та ліцензією", - йдеться у повідомленні Greenpeace Україна.

"Через високий рівень радіації над саркофагом дуже можливо, що весь Чорнобильський НБК доведеться перемістити залізницею назад до місця, де він був побудований, перш ніж можна буде провести ремонт, який обійдеться у величезні кошти", - вважає Ян Ванде Путте.

Нагадаємо, НБК був уражений російським безпілотником 14 лютого. Дрон вибухнув і пробив дах, спричинивши пожежі та значні пошкодження конструкції даху. Пожежі були ліквідовані 7 березня, за три тижні після атаки.

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