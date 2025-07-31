Фото: Віктор Баюк

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Унікальну археологічну прикрасу знайшли науковці на Волині. Це давньоруське намисто зі 289 скляних намистин. 288 із них мають жовто-бурштинове забарвлення

Фото прикраси та його історію оприлюднив Віктор Баюк - директор адміністрації державного історико-культурного заповідника у Луцьку.

Улітку 2025 року під час археологічних розкопок на території Окольного міста середньовічного Володимира-Волинського, датованого кінцем XII-початком XIII століття, археологи виявили унікальну знахідку — намисто зі скла, що, ймовірно, належало давньоруській жінці.

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Археологи проводили розкопки на території Окольного міста середньовічного Володимира-Волинського Фото: Віктор Баюк

Унікальний артефакт складається з 289 скляних намистин: 288 із них мають жовто-бурштинове забарвлення, ще одна вирізняється ніжно-блакитним кольором.

Знайдено унікальну давньоруську прикрасу

Діаметр кожної з намистинок варіюється від 0,4 до 0,6 см; усі вони мають наскрізні отвори, що дозволяли нанизувати їх на нитку. Комплект зберігся у повному вигляді: довжина нитки сягає 120 см, а загальна вага прикраси становить 103 грами, тобто в середньому 0,35 грама на одну одиницю.

Археологи знайшли на Волині унікальну давньоруську прикрасу

Після наукового опрацювання та введення у науковий обіг артефакт поповнить фонди Володимирського історичного музею. А згодом — виготовлення копій цієї прикраси у натуральну величину — як сучасного сувеніра у стилі княжої епохи.

Нагадаємо, раніше йшлося про унікальне відкриття у гробниці невідомого принца — «двері у потойбічний світ».

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