Укрaїнa
182
Арктична погода в Україні: коли відступлять морози

Найближчими днями в Україні стане дещо тепліше, каже синоптик.

Анастасія Павленко
Україну охопили морози

Україну охопили морози / © Pixabay

В Україні 2026 рік розпочався з відчутної арктичної прохолоди. Втім, уже 2 січня погодну ситуацію почне змінювати Атлантика.

Про це «Телеграфу» повідомив синоптик Віталій Постригань.

За його даними, у проміжку від 3 до 5 січня Україна потрапить під вплив теплої та вологої циклонічної системи, центр якої розташується над Балтійськими країнами.

«Температурний фон підвищиться: вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Часом невеликий сніг, ожеледиця дещо послабне», — зазначив синоптик.

У період від 3 до 6 січня, завдяки активній циклонічній діяльності, морози будуть слабкими. Такі умови, зумовлені інтенсивним перемішуванням повітряних мас, сприятимуть очищенню атмосфери та покращенню стану повітря.

«Не забуваємо, що січень — найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів», — додав Постригань.

Раніше повідомлялося, що Новий рік в Україні розпочнеться з морозів. За прогнозами синоптиків, погоду 1 січня формуватимуть холодні повітряні маси, що продовжують надходити з півночі.

