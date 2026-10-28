Арктичне похолодання вже на підході: коли в Україні можливий перший сніг

Похолодання / © ТСН

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На початку листопада погода в Україні почне різко змінюватися: теплий жовтень поступиться місцем похолоданню, а з півночі почне надходити арктичне повітря. Після 4 листопада синоптики вже допускають перший епізод передзим’я — з температурою близько 0° та снігом і мокрим снігом.

Про це повідомив керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань.

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За його словами, температурна аномалія жовтня не може тривати безкінечно. Найближчим часом очікуються два періоди похолодання, після яких погода повернеться ближче до кліматичної норми.

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До кінця жовтня суттєвих змін ще не буде. На Черкащині прогнозують переважно хмарну погоду з невеликими дощами. Вночі — 5–10° тепла, вдень — 10–15°.

Арктичне повітря почне прориватися на південь

Перша хвиля похолодання очікується вже 1 листопада. Чорноморський циклон, який зміщуватиметься над східними районами України, спричинить зниження температури.

На Черкащині вночі прогнозують 3–5° тепла, вдень — 9–11°. Вітер зміниться на північний і посилить відчуття холоду.

На початку нового робочого тижня атмосферна циркуляція перебудується ще сильніше.

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«Над Великою Британією розташується новий блокуючий антициклон. Черкащина перебуватиме на його східній периферії, де безперешкодно надходитиме повітря з Арктики», — пояснив Постригань.

Арктичний холод почне просуватися далі на південь — до ще теплих південних морів. Це може спровокувати утворення активних, насичених вологою циклонів. Водночас їхню точну траєкторію поки прогнозувати зарано.

Після 4 листопада прогнозують перший сніг

За попередніми оцінками, після 4 листопада можливий перший відчутний прояв передзим’я.

«Більшість прогностичних центрів сходяться у прогнозах, що після 4 листопада можливий перший епізод передзим’я з температурою близько 0° та опадами у вигляді снігу та мокрого снігу», — повідомив синоптик.

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Водночас Постригань наголосив: перші зимові прояви у листопаді не є аномалією. Наскільки тривалим буде похолодання цього року, залежатиме від подальшого розвитку атмосферних процесів.

«У тренді більш теплі речі, осінь входить у прохолодну фазу», — підсумував він.

Погода в Україні — що прогнозують синоптики

Жовтень в Україні був теплішим за кліматичну норму на 3–7°, однак уже від 31 жовтня до країни почне надходити холодніше повітря. За прогнозом синоптикині Укргідрометцентру Наталії Птухи, від 1 листопада температура вночі опускатиметься до +1–6°, а вдень у західних, північних і більшості центральних областей очікується +5–10°.

У високогір’ї Карпат сніг уже випав. 27 жовтня на горі Піп Іван зафіксували -4°C і невеликий сніг.

Водночас для більшості рівнинних регіонів найближчим часом зимових опадів синоптики не прогнозували. Винятком залишаються Карпати, де сніг наприкінці жовтня є звичним явищем.

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